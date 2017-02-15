柯文哲擬3月南向出訪 宣傳台北觀光

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台北市長柯文哲為宣傳台北觀光，據市府規劃，3月底將出訪印度及馬來西亞等東南亞國家。也規劃赴上海出席雙城論壇。

據規劃，柯文哲此行出訪目的在招攬觀光客，預計3月底到4月初將前往印度和馬來西亞，另也將前往其他1到2個東南亞國家訪問，可能是泰國或新加坡，行程正在規劃中，訪問行程約9到10天，尚未完全定案。

另外，台北上海雙城論壇過去通常在暑假期間舉行，但因今年8月適逢世大運，預計將提早到6月舉辦，柯文哲也規劃親自前往上海出席。1060215

(中央社)