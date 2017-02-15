人權組織：新疆多地上百裝甲車巡邏

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據報導，中國大陸新疆和田市昨天發生暴力砍人事件後，和田、喀什市和阿克蘇市有上百輛裝甲車在街上巡邏。

中國人權民運信息中心今天發放的報導指出，中心方面獲得的訊息顯市，和田轄下的皮山縣、墨玉縣和策勒縣都有裝甲車。

報導表示，上述地方的加油站和學校附近也有武警巡邏，多數商場和賓館對攜帶物進行檢查或過X光機。

和田昨天發砍人事件，造成5死5傷，3名砍人者被擊斃。1060215

(中央社)