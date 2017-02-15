圖輯》台日武術權威交流 慈濟宮切磋武藝

台北市陳氏太極理事長黃仁義表演陳氏太極拳。（王文吉攝）

海峽兩岸武術大賽雙金得主楊進清，提太祖關刀開陣。（王文吉攝）

北少林長拳協會會長賴昌秀示範「三才劍」。（王文吉攝）

中華武道協會總教練陳麒文示範「大八極架」。（王文吉攝）

南宗少林俗派棍法總教練陳景淞示範「單頭虎尾槌」。（王文吉攝）

北少林長拳中區總教練錢惠元示範「北少林八卦單刀」。（王文吉攝）

全世界華人武術大賽金牌得主林昌湘示範「九節鞭」。（王文吉攝）

全世界華人武術大賽南拳金牌得主盧韋安示範「洪家扇」。（王文吉攝）

全世界華人武術大賽雙金得主盧文瑞示範「虎嘯長刀」。（王文吉攝）

沖繩妙武館弟子示範正宗小林流空手道。（王文吉攝）

妙武館弟子示範沖繩拳法。（王文吉攝）

妙武館弟子示範沖繩拳法。（王文吉攝）

妙武館弟子的4歲洋娃娃也上場表演空手道。（王文吉攝）

空手道9段高手、小林流妙武館館長比嘉正春擔綱客隊壓陣。（王文吉攝）

南宗少林俗派第8代掌門呂松吉，施展虎鷹拳壓陣。（王文吉攝）

日本沖繩受中國武術影響，發展出空手道，三大流派之一的小林流妙武館與讀谷村藝能團來台參訪，今日上午先至豐原區慈濟宮參拜，並於廟前廣場演武，與全台各門派武術權威切磋武藝，下午移師石岡區桂梅莊「南宗少林台灣忠義堂總館」，進行「八段錦」學術探討。

慈濟宮廟埕上午上演台日武林大會師，主隊由海峽兩岸武術大賽雙金得主楊進清，提太祖關刀開陣，各門菁英輪番演示三才劍、八卦單刀、九節鞭、八極連環拳、洪家扇、虎嘯長刀等絕學，廟前施展各路兵器，一時刀光劍影，南宗少林俗派第8代掌門呂松吉最後以虎鷹拳壓陣。

難得一見的武林盛事，吸引百餘民眾拿手機錄影直播，也有不少習武人士慕名觀摩，我方主隊引場後，換日本客隊上陣，空手道9段高手、小林流妙武館館長比嘉正春領軍，演繹沖繩拳法、妙手拳，各路拳勢虎虎生風，30餘位團員有9名英國人，連4歲洋娃娃也上場表演。

副館長相馬正和表示，小林流在全球50餘國設有道館，顯見空手道已全面國際化，而且日本成功爭取空手道列入奧運正式比賽項目，此次4度來台，除以武會友，更為搜集「八段錦」的學術資料，特別與南宗少林俗派切磋比劃。

呂松吉表示，空手道相傳是南宗少林支系，40年前小林流來台尋根，開啟雙方交流機緣，今來訪團員多為第2代弟子。文化局長王志誠致詞時盛讚「呂推廣武術貢獻良多」，他表示，日本空手道精神是「顧性命、愛和平」，而中文「止、戈」合為「武」字，亦有和平之意。

(中時)

日本小林流空手道高手與讀谷村藝能團至豐原區慈濟宮參拜「葫蘆媽」。（王文吉攝）

台中市文化局長王志誠（中）致詞時盛讚「呂松吉推廣武術貢獻良多」。（王文吉攝）