防禽流感大作戰 屏縣設化製車檢疫站
禽流感疫情升溫，目前已有3縣市傳出H5N6亞型高病原禽流感案例，屏東縣為了防範並防堵禽流感病毒入侵，15日起於台24線長治鄉繁華村外環道，設置化製運輸車輛檢疫消毒站，檢查及消毒外縣市進入的車輛，必須取得證明書後才能進入化製廠。
屏東縣設有4家化製廠，其中3家接受其他縣市畜牧場的死廢畜禽屍體化製，地點都位在國道3號長治交流道下，轉省道台24線進長治，所以才會選在該處設置檢疫消毒站。
縣府農業處長黃國榮表示，為了避免死亡禽隻散播疫病，縣府公告，即日起至2月28日止，進入屏東的化製車輛必須符合密閉式，且經消毒取得證明書後才能進入化製場。未來若違反公告者，可依《動物傳染病防治條例》處以2萬至100萬元罰鍰。
黃國榮說，屏東縣的雞鴨畜養數量佔全國第2，禽場約有1800多場，因此不能掉以輕心。為了防止疫情，縣府4個月就就已啟動消毒及監測作業，目前已主動監測採樣243場、禽場訪視2816場次、周邊消毒4214場次、禽舍消毒375場；未來檢疫站是否增設或延長設站時間，將視疫情控制的情況而定。
(中時)
關鍵字：消毒、禽流感、H5N6、化製運輸車輛檢疫消毒站
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