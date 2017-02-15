持澎湖ipass卡新春出遊 可搶先體驗機捷服務

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澎湖iPASS新春輕鬆出遊，捷乘歡迎！現持有澎湖iPASS卡即可同步享有免費搭程桃園機場捷運便利服務（優惠活動至106年3月1日）；桃園大眾捷運公司啟動為期一個月的桃園機場捷運線試營運，歡迎進站試乘的民眾於試乘期間，多多持「澎湖iPASS」等電子票證嘗鮮體驗。

桃園機場捷運票證系統採多卡通，整合了一卡通、悠遊卡、桃園市民卡等皆可使用，自（106）年2月2日起試營運，前2週提供團體試乘，後2週（2月16日至3月1日），提供民眾免費自由試乘，總共為期1個月的試營運（每日搭車時間為上午8點至下午4點），並於106年3月2日正式通車，第1個月票價打5折優惠並可持自有之票證公司票卡刷卡進出站，讓民眾搶先體驗持澎湖iPASS等多種電子票證搭乘機場捷運的便利服務。

澎湖iPASS（聯名信用卡）結合一卡通，採雙卡合一，一卡就通，全國消費購物，搭乘各式交通工具，感應支付GO便利，免帶零錢Easy Buy，現在申辦澎湖iPASS，請趕快行動，嘗鮮體驗。申辦請洽土地銀行各地分行，或電洽（06）9262141張襄理；（06）9274400-343楊先生。

(中時)