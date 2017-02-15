中國人行開展3935億MLF 利率與上次持平

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因應市場資金緊張，中國人民銀行今日與22家金融機構展開近期中期借貸便利（MLF）操作，金額共計3,935億元人民幣（下同）。這次MLF期限仍為6個月及1年期，利率2.95％和3.10％，則與上次持平。

人行表示，因為近期MLF到期，人行對部分金融機構開展MLF操作，3,935億元，6個月期的有1,500億元、1年期則有2,435億元。市場人士認為，人行此舉目的在對衝目前的流動性緊絀，維持資金面的穩定。

今日稍早人行進行了500億元7天期逆回購操作、200億元14天期逆回購操作，以及500億元28天期逆回購操作，但同日有2,600億元逆回購到期，因此今日資金回籠仍有1,400億元。

總計本週共有9,000億元逆回購到期，加上今日1,515億元MLF到期，以及約6,300億元TLF將在週5到期，規模達到1.68兆元，是本月資金到期最多的一週，也是市場資金緊張的原因。

連帶地shibor利率今日全線上漲，隔夜shibor為2.2658％，漲0.48個基點、7天shibor為2.6270％，漲0.62個基點、3個月shibor為4.2394％，漲2.46個基點。

(工商)