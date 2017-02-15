桶屍案凶手「熱心助人」 獲判無期徒刑定讞

男子陳祐豎4年前找人假冒刑警，將毒販陳文軒擄走凌虐致死，再塞進汽油桶以水泥封桶棄屍，高院將他及共犯鄭志偉分判死刑、無期徒刑，高院更一審認定他熱心助人，非完全泯滅人性，將他與鄭都判處無期徒刑，案經上訴，最高法院今日駁回定讞。

陳祐豎逃過死刑，是因法官認為他在案發前曾救助燒炭自殺男子送醫，本案在監期間，他的同房受刑人食用鐵蛋不慎滑入呼吸道無法呼吸，他立即以哈姆立克法急救，使阻塞物順利吐出，經看守所頒發獎狀鼓勵，法官因此認為他有教化可能。

死者陳文軒的母親，前年在最高法院開庭時下跪磕頭，求法官主持公道，她說，陳犯後沒有一句道歉，根本沒有悔意，希望法官將他判死，一命換一命，但最高法院仍將死刑撤銷，僅就殺人未遂部分駁回上訴，判陳男9年6月徒刑定讞。

陳文軒、陳祐豎因跨國毒品買賣，並曾同在「雨刷」簽賭集團發跡而認識。陳祐豎因積欠陳文軒上千萬元債務，他不滿屢遭催討，先計畫街頭狙擊對方失敗，再找人把陳文軒活活打死，將屍體裝入鐵桶灌 水泥後丟在觀音鄉水池棄屍。

一審依擄人勒贖、殺人等罪判處陳祐豎、鄭志偉無期徒刑，其餘6名共犯被判3到15年不等，但高院認定陳祐豎犯行凶殘改將他判處死刑，鄭的刑度則不變，案經上訴，更一審將陳、鄭都判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時)