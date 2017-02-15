桶屍案凶手「熱心助人」 獲判無期徒刑定讞
男子陳祐豎4年前找人假冒刑警，將毒販陳文軒擄走凌虐致死，再塞進汽油桶以水泥封桶棄屍，高院將他及共犯鄭志偉分判死刑、無期徒刑，高院更一審認定他熱心助人，非完全泯滅人性，將他與鄭都判處無期徒刑，案經上訴，最高法院今日駁回定讞。
陳祐豎逃過死刑，是因法官認為他在案發前曾救助燒炭自殺男子送醫，本案在監期間，他的同房受刑人食用鐵蛋不慎滑入呼吸道無法呼吸，他立即以哈姆立克法急救，使阻塞物順利吐出，經看守所頒發獎狀鼓勵，法官因此認為他有教化可能。
死者陳文軒的母親，前年在最高法院開庭時下跪磕頭，求法官主持公道，她說，陳犯後沒有一句道歉，根本沒有悔意，希望法官將他判死，一命換一命，但最高法院仍將死刑撤銷，僅就殺人未遂部分駁回上訴，判陳男9年6月徒刑定讞。
陳文軒、陳祐豎因跨國毒品買賣，並曾同在「雨刷」簽賭集團發跡而認識。陳祐豎因積欠陳文軒上千萬元債務，他不滿屢遭催討，先計畫街頭狙擊對方失敗，再找人把陳文軒活活打死，將屍體裝入鐵桶灌 水泥後丟在觀音鄉水池棄屍。
一審依擄人勒贖、殺人等罪判處陳祐豎、鄭志偉無期徒刑，其餘6名共犯被判3到15年不等，但高院認定陳祐豎犯行凶殘改將他判處死刑，鄭的刑度則不變，案經上訴，更一審將陳、鄭都判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。