哈林主播妻懷胎5月 留職停薪暫退主播台

哈林去年底爆做人成功，張嘉欣目前暫退主播台在家待產。（圖／中時資料照）

「哈林」庾澄慶和民視主播張嘉欣去年7月宣布結婚，12月底便傳出懷孕3個月喜訊，談到孕事，女方都相當低調，而目前懷胎5個多月的她，今（15日）爆出閃退主播台，在家待產。

哈林去年底被爆做人成功，就多次被直擊親自接送老婆上下班，還貼心外送食物給對方，相當呵護愛妻；現張嘉欣懷孕5個多月，傳出她無預警暫退主播台，而民視方面證實此事，透露她過年前就申請留職停薪去待產，其他私事不便替她回應。

(中時電子報)