金正男遇刺 大馬警方追捕6嫌傳1人落網

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馬來西亞「太陽報」報導，刺殺北韓最高領導人金正恩長兄金正男的2名女特務其中1人今天上午遭警方被捕。目前警方針對本案鎖定6嫌。

馬來西亞「太陽報」（The Sun Daily）報導，這名落網的越南籍女子屬6名嫌犯之一，警方正追捕的6名嫌犯為2女、4男。

消息人士表示，閉路電視拍攝到的女嫌犯影像，年齡據信在20歲到50歲間。

報導指出，警方也已逮捕1名計程車司機，他在金正男遇刺後，載2名行刺女子離開。1060215

(中央社)