憂蝶戀花脫產 家屬盼政府立即假扣押
國道5號車禍釀33死，相關單位今天在二殯舉行治喪協調會，家屬擔憂蝶戀花脫產，要求政府立即假扣押。
蝶戀花旅行社向經濟部登記資本額為新台幣600萬元，設立日期為民國98年9月28日，負責人為周繼弘，家屬擔憂意外發生後，蝶戀花近日內會脫產，屆時將無法賠款，要求政府立即假扣押。
台北市消保官楊麗萍表示，若要聲請假扣押，聲請人必須提供相對擔保金，已向財團法人法律扶助基金會協調，研究用專案方式、放寬僅幫助中低收入戶民眾條件進行，不過，由於放寬原本扶助對象需要內部討論，將由月底召開的董事會決議；刑事部分，則由司法、檢調單位進行。
「我們不要什麼部長下台，沒有意義，要立刻禁止他們脫產」、「他們脫產後，又說於法無據，倒楣的又是我們家屬。」希望政府拿出公權力，對蝶戀花假扣押。
而蝶戀花旅行社負責人周繼弘今天出席治喪協調會，對於家屬任何提問，沒有回答，引爆家屬情緒，認為旅行社不負責任，只派個年輕人到場，被家屬罵一罵就結束；有家屬激動表示，政府封殺UBER速度這麼快，這次國道事件這麼重大，能夠快速立法保障嗎？否則未來只會有更多的「蝶戀花」。
協助國道5號交通事故罹難者治喪流程的台灣仁本公司原本規劃，18日晚間9時舉辦頭七法會，19日上午9時舉行追悼會，之後火化、出殯，在家屬要求下，改為各自與家屬溝通。1060215
(中央社)
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