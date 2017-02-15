嘉義市特搜隊 人道救援訓練

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嘉義市消防局特種搜救隊15日在消防署訓練中心舉行人道救援訓練，模擬建築物倒塌後的支撐、破壞、切割及人命搜救等項目。（消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月15日

嘉義市消防局特種搜救隊鑑於國內外地震頻傳，今天在消防署訓練中心舉行人道救援訓練，希望藉此提升人命救援技巧及培養團隊默契。

嘉義市消防局指出，去年2月6日南台灣發生芮氏規模6.6地震，造成171人死亡、551人受傷，尤以台南市維冠大樓倒塌，災情最為慘重。

嘉義市消防局在地震發生後，集結特搜隊趕赴現場救援，透過生命探測器及搜救犬等，在倒塌建築物的瓦礫堆中，成功救出5人。

為了精進特種搜救隊災害搶救技巧，儲備城市複合災害救災人才，消防局為此舉辦特搜隊人道救援訓練，內容包含人命搜救、建築物支撐、破壞作業與重物搬移等4大項。

今天的訓練項目，由消防署特搜隊中部分隊教官群以過去的搜救經驗，進行各項情境模擬狀況假設，包括建築物倒塌的支撐、破壞、切割、人命搜救等項目，演練逼真。1060215

(中央社)