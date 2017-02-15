基隆天然氣恐連環爆？市府澄清：不會發生
基隆市地下瓦斯管線管理不當，恐造成「連環爆」？周刊披露，負責提供基隆市天然氣的欣隆天然氣公司，將七堵基地站「放空城」，讓工程人員全部撤離至總公司，若是發生氣體堵塞，恐來不及反應釀成連環爆，市府出面澄清，表示此事絕對不會發生。
周刊報導，位於七堵的欣隆天然氣配氣基地站，本來應該要有人24小時全天候駐守，但是業者卻將全部4名工程人員調回基隆市區總部，據從事瓦斯器材的民眾向週刊透露，基隆市的管線因為位於末端，很容易因為氣體雜質而堵塞，需要由工程人員，手動改由旁通管減壓，但如今基地站放空城，屆時若沒適時處理，恐怕會釀成類似高雄市氣爆的意外。
同時間周刊也調查其他縣市包括欣湖瓦斯、大台北瓦斯、陽明山瓦斯等業者，業者清一色皆表示類似基地站必須有人24小時看守，對於欣隆瓦斯做法「感到意外」，但基隆市政府卻對此卻「毫無所悉」，狀況外使得民眾深陷危險之中。
不過市府工務處第一時間趕緊澄清，表示欣隆天然氣的主管單位是經濟部非市政府，另外市府也派員了解，透露欣隆可以「遠端監控」，不會讓氣爆事件在基隆發生。
同時欣隆天然氣工務經理彭冠彰表示，目前基隆地區有2座供氣站、6座整壓站全由監控中心監控，就算監控中心從原先八堵地區移回信一路的總公司，但對其餘7個站而言，同樣也是遠端監控、不受影響，而且就仍採24小時有人值班，以及遠端監控模式。
至於外界質疑，發生緊急狀況外界「遠水救不了近火」，彭冠彰強調若發生緊急狀況，警報器會提出警示，並透過監測系統調整整壓站壓力，若是情況不佳甚至能夠遠端遙控遮斷訊號線，停止輸儲設備，防止發生氣爆等事件。
(中時)
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