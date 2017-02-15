歐洲乳酪大賞 法國最佳乳酪工藝師V.S.型男主廚

有法國乳酪最佳工藝師稱號的「查威爾．杜雷」來台宣傳，將高品質乳酪帶給台灣消費者。（徐力剛攝）

「法國貝頌艾曼塔乾酪」口感軟Q，乳酪表面有明顯氣孔，適合搭配開胃菜享用。（徐力剛攝）

「奧維涅藍紋乳酪」特有香氣，被老饕譽為珍品。（徐力剛攝）

型男主廚法比安以歐洲乳酪入菜，瞬間香味滿溢現場，令人口水直流。（徐力剛攝）

乳酪是歐洲重要農產品，也是西餐不可少的那一味，將新鮮牛乳凝結後依不同乳酪選擇合適熟成天期製作，乳酪營養豐富且容易消化，特有奶香味與鹹度，令許多乳酪迷趨之若鶩。

法國國家乳製品公會推廣歐洲乳酪，特邀獲頒「法國乳酪最佳工藝師」的「查威爾．杜雷／Xavier Thuret」來台，將高品質乳酪推薦給台灣消費者。法國乳酪最佳工藝師等同工藝界奧林匹克，由政府頒發獎項在法國有崇高地位，可圍上代表法國最佳工藝師的紅白藍3色領圍，目前法國僅22人獲此殊榮。

查威爾．杜雷表示，乳酪由乳水、凝乳劑與鹽製作而成，人類製作乳酪歷史已有千年，早期製作乳酪目的在保存乳水、增加食用期限，隨著時代改變，乳酪體現全新3種含意，第一，製造快樂，第二，分享工具，第三，大眾化傳播，乳酪不僅美味，更傳遞分享觀念給消費者，拉近彼此距離。

對於第一次品嘗乳酪的消費者，乳酪達人查威爾．杜雷帶來小秘訣傳授大家，例如「法國貝頌艾曼塔乾酪」口感Q軟富有彈性，鹹度較不明顯，十分適合作為開胃小菜食用，最大特徵為乳酪中空孔洞，他也開玩笑那是卡通裡老鼠最愛乳酪。

另一款「康堤乾酪」經法國AOP認證，屬於硬質乳酪一種，十分受法國民眾喜愛。法國「AOP」認證嚴格，必須以特定地區生產乳水製作，對牛隻品種也有指定，乳酪熟成時間等都有嚴格規定，此款乳酪入口帶有濃郁烘培口感、非煙燻味，建議搭配法國干邑或威士忌一同享用，風味絕佳。

明星主廚「法比安／Fabien Vergé」以美味乳酪入菜，分享歐洲乳酪食譜「卡門貝爾乳酪佐紅酒梨」，讓消費者在家也能DIY美味料理，軟嫩梨肉帶有紅酒清香，與乳酪微鹹口感搭配，十分爽口。

(中時)