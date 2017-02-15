男子跌倒喪命？檢警調查研判遭毆致死

江姓男子去年1月與吳姓同居女友在鳳山一處卡拉OK喝酒，凌晨兩人爭吵後，江男跌下樓送醫不治，原以為是意外。但檢警發現，江男從2樓跌到1樓後，還曾與吳兄爭吵，因證人指認，且吳兄測謊沒過，雄檢依傷害致死起訴吳兄。

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(中時)