高市道路挖掘管理中心 3月底成立

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高雄市道路挖掘管理中心3月底將成立，高巿府工務局將以單一窗口、合署辦公、統整協調方式，針對同一路段道路挖掘聯合施工，減少重複開挖及縮短施工期程，除能加強控管施工品質，也能達成智慧城市的治理理念。

(中時)