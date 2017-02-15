金正男遭刺殺不意外？ 細數北韓特工國外刺殺案例

前北韓高官黃長燁2004年4月在首爾一間電台接受訪問。(美聯社)

北韓領導人金正恩長兄金正男(King Jong-nam)昨晚遭到暗殺，對行刺者的身分目前眾說紛紜，一度傳出是北韓派出的女特工，如果這是真的也不令人意外，英國媒體BBC就整理出北韓政府曾經在國外發動過的一連串暗殺和攻擊行動。

1968年北韓派出31名菁英士兵，要他們闖入南韓總統辦公室青瓦台，刺殺當時總統、朴槿惠的父親朴正熙，但當這些北韓士兵潛入首爾附近的山區時，不慎被一群南韓平民發現。這些北韓士兵決定不殺他們滅口，反而想要教導他們共產主義的好處，並且警告這些平民不可以透露他們的行蹤。但這個策略當然沒有成功，南韓警方和軍方都獲得了他們的情報。

但這些北韓士兵成功躲過了警軍的追緝，他們穿上南韓士兵的軍服、假裝成南韓士兵並往青瓦台行軍，他們的身分直到抵達位於青瓦台前100尺的哨站才曝光，並因此引爆槍戰。在槍戰中逃走的北韓士兵後來不是被殺就是自殺，其中一人被捕。這起事件造成超過90名南韓人死亡，包括一大群在巴士上的平民。

北韓也曾在1983年、在緬甸試圖刺殺當時的南韓總統全斗煥(Chun Doo-hwan)，原本全斗煥計畫前往位於緬甸首都仰光的烈士園(Martyrs’ Mausoleum)，所以北韓士兵在烈士園藏了三顆炸藥。但全斗煥因交通堵塞、未在計劃時間抵達，因此躲過了爆炸。負責引爆炸藥的3名北韓特工據說是因為誤把喇叭的聲音、當成是全斗煥抵達的指標，因此才在全斗煥抵達前幾分鐘就引爆其中一顆炸彈。這起事件使得17名南韓官員死亡，其中4人是部長級官員，緬甸也有4人死亡。後來這3名特工逃離現場，但其中2人被殺、1人被捕。

1996年10月南韓駐俄羅斯海參崴、負責監察上千名居住在俄羅斯的北韓人的官員Choi Duk Keun，被人發現遭重擊而死，南韓媒體認為他會被殺是因為北韓要報復前個月發生的事件。當年9月北韓派22名士兵搭乘潛艇前往南韓江陵市、蒐集當地南韓海軍的資訊，但潛艇意外撞上海岸、無法脫困，北韓士兵不得不分組自行從陸地返國。在他們的行蹤被南韓發現後，南韓進行了約兩個月的追捕，最後只有1到2名北韓士兵倖存。

北韓也企圖刺殺叛逃到國外的官員和將領，1997年當北韓著名思想家、前黨書記黃長燁(Hwang Jang-yop)叛逃到南韓後，在他之前就叛逃的、北韓前領導人金正日前妻的外甥李韓永，在住家附近頭部遭兩人槍擊，雖然一直沒有抓到攻擊者，但從李韓永身上取出的子彈顯示，這兩人可能是北韓的特種部隊隊員。李韓永在被槍擊後雖有送醫，但是需要機器維持呼吸，最後傷重不治。

(中時電子報)