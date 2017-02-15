猛男研究生秀肌肉 反菸拒毒強體魄
為防範毒品入侵校園，南投縣籍立委馬文君特別邀請網路爆紅「猛男研究生」組成的《撼動H.D.A》團體，以高難度體操、歌舞表演，寓教於樂，提醒學生反毒、反霸凌、珍重生命；15日到南投高中和師生同樂，受到熱烈歡迎，全場嗨翻天！
馬文君指出，近年來，學生濫用藥物日益嚴重，尤其3級毒品（如K他命）為最大宗，據教育部統計，2014年共有1700多名學生通報藥物濫用，其中高中職學生最多，占6成以上，吸食3級毒品學生人數，從2005年到2015年增加逾15倍，令人憂心！
馬文君得知道基隆市崇右技術學院文創研究生，組成的《撼動H.D.A》團體，利用課餘自發性在各縣市推動反毒表演已3年多，跑遍基隆、台北、新北、桃園、嘉義、台南、高雄、屏東縣市等國高中職及台北、新竹少年觀護所等210所學校單位，並獲得前立法院長王金平、台南市長賴清德出席肯定，成為網路反毒紅人！
因此，馬文君特別邀請《撼動H.D.A》團體，深入南投縣13所校園宣導，鼓勵學生勇敢向毒品說不！
《撼動H.D.A》主要成員許鈺祥、高嘉和、吳銘恆同學表示，台灣學生接觸吸毒人數逐年增加，年齡層也越往下降，政府教育單位對毒品宣導，卻還是冷冰冰的「文字教學」，學生連最基本的反毒專線「0800-770885」都不知情！
因此，他們將過去在復興劇校所學10年的技藝，透過問答教育、功夫、街舞、歌唱等方式，穿插展現猛男肌肉線條，帶入反毒宣導潛移默化，達到宣導反毒效果。
馬文君表示，《撼動H.D.A》已巡迴草屯國中、暨大附中及南投高中，未來2周將陸續挺進南投縣其他高中職校園，要讓毒品遠離校園，高中學生擁抱健康。
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(中時)
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