少棒錦標賽25日登場 林智堅鼓勵竹市選手為故鄉爭光

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「第1屆新竹市活力風城盃全國社區少棒錦標賽」25、26日將在新竹市頭前溪河濱公園壘球場熱烈展開，吸引來自全國各地24隊菁英球隊前來參賽，市長林智堅15日赴現場，鼓勵在地選手將首屆冠軍錦旗留在新竹市，為故鄉爭光，並力邀民眾一起來為小小球員加油打氣。

林智堅表示，這是新竹市首次舉辦的全國性社區型賽事，12歲以下的孩童，只要對棒球充滿熱忱，都可以組隊參加，今年共有來自全國各地24支隊伍、480位球員參賽，25、26日2天將齊聚新竹市，在球場上盡情揮棒，享受棒球樂趣。

他上任以來，除在香山區投入1500萬，打造全新的「虎林棒球場」外，也成功向中央爭取到1000萬補助，針對頭前溪高灘綠地進行整體規畫，現在「頭前溪河濱公園壘球場」堪稱大新竹地區設施最好的戶外型壘球場地。

教育處表示，為歡迎來自全國各地棒球好手，每位球員憑賽事識別證即可換取：新竹動物園免費入場參觀（限25日至28日）、新竹城文化地圖、 2016新竹十大伴手禮美食地圖，讓選手們在參加比賽之餘，也能體驗新竹市在地的人文風景，感受年輕古城的熱情與活力。

(中時)