動作要快 基市加碼補助報廢機車3千
老舊的機車騎在路上不僅冒黑煙影響環境衛生，同時安全性也大大打折，基隆市環保局為了鼓勵民眾儘速辦理二行程機車報廢，基隆市環保局宣布，加碼補助3000元、共1000輛二行程機車報廢名額，若再加上環保署補助1500元，每輛最高可領取4500元。
基隆市環保局長賴煥紘表示，老舊二行程機車因汽油燃燒不完全，不僅排放出難聞的油臭味，且碳氫化合物是四行程機車的16倍，一氧化碳則是四行程機車的2倍，同時行車也相當緩慢，環保局每年受理民眾檢舉的烏賊車案件，高達9成以上都是二行程機車，嚴重危害人體健康。
賴煥紘指出，為維護環境整潔，加速淘汰老舊且高污染的二行程機車，只要機車設籍在基隆市滿1年以上，同時在今年報廢和回收，市府每輛再加碼補助3000元，若在加上環保署補助1500元，每輛最高可領取4500元。
但這樣的好康，可不是天天都有，環保局表示，今年將限定補助1000輛二行程機車報廢，如果超過額度，後到者就無法獲得加碼補助，呼籲家中有老舊機車要報廢的民眾「手腳要快」，以免錯失優惠補助的機會。
(中時)
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