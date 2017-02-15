雙人床墊掉落路中央 警徒手幫忙移置

床墊掉在路中央，鼓山警徒手幫忙移置。(曹明正翻攝)

高巿警鼓山分局內惟所警員于文仲、許芳慈日前擔任巡邏勤務時，行經民強郵局時，突然發現前方路面有一大型掉落物，靠近查看原來是1張舊雙人床墊掉落在馬路中央，2員立即將警用機車停放於床墊後方，警示用路人注意。警方表示，床墊體積相當大，經過的用路人若不注意，有可能發生危險，屆時後果不堪設想。

(中時)