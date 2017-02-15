廣達游於藝 金門多年國小登場

廣達文教基金會「游於藝」「鳴蟲特展-蟲蟲大樂團」校園巡迴同盟展，今天在金門縣多年國小開幕；縣政府期許未來金門能輸出辦學成效，廣達也希望金門能成為游於藝盟主學校。

這次展覽是由高雄縣福山國小為盟主學校，多年國小為金門縣同盟學校，今天起在多年國小展出到24日。多年國小校長陳來添說，這項展出對學校是一個挑戰，師生勇敢跨出這一步，共享辛苦而來的甜蜜果實，他邀請金門各國小師生一起來學習。

福山國小校長李進士寒假期間帶領團隊到多年國小培訓導覽小尖兵，他說，從輔導各同盟學校的經驗，導覽小尖兵剛開始時可能使用背稿方式導覽，相信之後他們會看書、收集資料，表達自己的看法；而家長也會跟著孩子一同成長，成為不同領域的達人。

金門縣政府教育處長李文良期許金門也能將績優辦學成果輸出到台灣，把金門推廣出去；副縣長吳成典更期勉學童長大後，效法廣達，回饋社會。

廣達基金會推廣處處長吳宛娟說，廣達董事長林百里秉持「財富不能均等，文化可以均富」的理念，在13年前推動「游於藝」計畫；金門並非首次參與，而且只要有10-16所學校就可以成為「盟主」，期盼擁有19所國小的金門縣有朝一日也可以成為「盟主」，更深參與「游於藝」計畫。

獨輪車是多年國小的特色，「鳴蟲特展-蟲蟲大樂團」展覽在獨輪車「蝶舞飛輪~光的饗宴」視覺藝術表演揭開序幕，學生身穿螢光蝴蝶裝，光彩奪目，加上成熟的獨輪車技術，讓人驚豔。

展場中，有動手DIY實作體驗的「摺蟲大挑戰」、利用3D筆創作出昆蟲造型的「昆蟲3D術」、使用喝珍珠奶茶用的大吸管，加工製作能發出蟲鳴聲音的「蟲笛」；還有利用廢棄木頭及回收資源做成鳴蟲造型的「蟲新森活」，運用平板電腦進行闖關活動的「蟲蟲知識大挑戰」。

縣內多所國小校長今天參觀了這項鳴蟲特展。而特別的是，現場有20名導覽小尖兵，展現寒假培訓成果；他們以流利的口條向訪客介紹說明展出內容，表現沈穩；雖然偶爾因緊張吃了螺絲，但瑕不掩瑜，獲得大家肯定。1060215

(中央社)