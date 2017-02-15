學測成績16日公布 9時後上網分流查詢
106學年學測成績單16日寄發，大考中心表示，明天上午9時起，可至大考中心網站或語音查詢成績，報名時有填手機號碼的考生，也會收到簡訊通知成績。
106學年學科能力測驗成績單將於16日寄發，大學入學考試中心表示，個別報名者，直接寄至考生通訊地址，集體報名者，由報名單位轉發考生，考生若在報名資料填手機號碼，大考中心當天也會發送簡訊，通知考生成績。
為了讓網路查詢更順暢，大考中心提醒，考生應配合准考證末碼分流查詢成績，末碼為1、2、3者，透過http://score123.ceec.edu.tw/查詢，末碼為4、5、6者，透過http://score456.ceec.edu.tw/查詢，末碼為7、8、9、0者，透過http://score7890.ceec.edu.tw/查詢，語音查詢可撥打02-2364-3677。
大考中心也會於16日公布各科級分與總級分人數百分比累計表，及各科頂標、前標、均標、後標、底標等5標，頂標為成績位於第88百分位數的考生級分，前標為位於第75百分位數的考生級分，均標為位於第50百分位數的級分，後標為位於第25百分位數的考生級分，底標為位於第12百分位數的考生級分。
大考中心表示，16日當天上午9時起，考生可至大考中心網站或以電話語音查詢成績；若考生對成績有疑義，17日到21日開放成績複查申請，每科作業費新台幣50元，複查結果通知書將於24日寄發。1060215
(中央社)
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