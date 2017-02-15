翁啟惠：逃亡等於是自殺行為 不會逃亡
前中央研究院院長翁啟惠，因浩鼎案被控涉貪遭訴。士院今天首度開庭調查是否有境管必要；翁接受媒體採訪時說，全世界的學術圈都知道他，「逃亡等於是自殺的行為」，不會逃亡。
翁啟惠被控在擔任中研院長期間，涉嫌收受張念慈給予的300萬股（3000張股票），以當時股價一股新台幣31元換算，不法獲利新台幣9300萬元，並將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，暗中幫助研發乳癌新藥。
士林地檢署於1月9日偵結浩鼎案，依違反證券交易法的內線交易罪，起訴浩鼎董事長張念慈、總經理兼發言人黃秀美、副董事長許友恭、研發長游丞德、前醫學處處長廖宗志；另依貪污治罪條例的期約、收受賄賂等罪嫌，起訴翁啟惠及張念慈。
士院今天開庭，調查翁啟惠與浩鼎董事長張念慈，是否有境管必要；合議庭諭知候核辦。
翁啟惠受訪時說，這件事情對他造成很大的傷害，但相信法官能非常公正的審理，會為了自己的名譽、台灣及中研院的聲譽奮戰到底。
「我的初衷沒變」，翁啟惠也說，自己在美國發展30幾年，有美國籍、在那置產，也有更好的就業機會，但他選擇放棄這一塊回台，就是希望用專業幫助台灣生技產業發展。
翁啟惠指出，自己不可能逃亡到海外，「我捍衛自己的清白都來不及了，怎麼會逃亡」，而且全世界的學術圈都知道他，逃亡等於是自殺的行為，讓他在全世界幾乎沒辦法容身，所以沒有這種（逃亡）念頭。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。