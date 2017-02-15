宜蘭街頭藝人許可審查 開始報名
宜蘭縣文化局將於3月25、26日，辦理「106年宜蘭縣街頭藝人從事藝文活動許可審查」，受理報名期間從即日起到3月2日，歡迎相關演出者把握機會。
文化局今天說，今年宜蘭縣街頭藝人審查評分標準分為技藝性、創新性、互動性、整體性，期望透過街頭藝人的精采技藝，為宜蘭街頭藝術增添色彩。
文化局表示，宜蘭縣政府辦理街頭藝人審查累計到今年已邁入第10年，獲得認證的街頭藝人可在縣內42處公共空間設攤演出與接受打賞，認證有效期兩年。歡迎對藝術有興趣且有演出專長者報名，為宜蘭街頭注入豐沛的藝術表演能量。審查活動相關訊息可至文化局官方網頁查詢。1060215
(中央社)
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