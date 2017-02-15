金鋼狼來台前皮膚癌復發 宣傳行程照跑
預定將來台宣傳新片的澳洲影星休傑克曼（Hugh Jackman），現因皮膚癌復發再次接受治療，但他也PO出自拍報平安，訪台行程未傳出因此受影響。
法新社報導，48歲的休傑克曼在Instagram上公布自己鼻樑貼著紗布的照片，當地媒體報導，這是他第6次做這類治療。
他在14日的貼文中寫道：「另1次基底細胞癌。多虧有頻繁的身體檢查與出色的醫生，一切都很好。」
「沒包紮的時候看起來沒那麼糟，我發誓！#擦防曬油。」
片商福斯也表示宣傳行程目前未受這次治療影響，休傑克曼還是會來台與影迷見面。
福斯影片公司11日宣布，在暢銷巨片「X戰警」（X-Men）飾演「金鋼狼」的休傑克曼與飾演「X教授」的派屈克史都華（Patrick Stewart），26日將來台宣傳新片「羅根」（Logan）。（譯者：中央社廖禹揚）1060215
供主網站參考：https://www.instagram.com/p/BQdzEVGjQVt/
(中央社)
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