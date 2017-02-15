台中小客車與槽車車禍 男駕駛不治

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台中市清水區臨港路五段和漁港路交叉路口，今天下午發生自小客車與一輛槽車車禍，現場小客車男性駕駛無生命跡象，送醫宣告不治；小客車女性乘客受困，救護人員緊急救出送醫。

台中市消防局接獲民眾通報，今天下午1時30分，清水區臨港路五段和漁港路交叉路口，發生一起自小客車、槽車車禍，立刻派遣各式救災車輛4輛，人員共10人，前往搶救。

救護人員到場表示，小客車男性駕駛因車身變形受困駕駛座內，女性乘客也受困於副駕駛座，救護人員立即以油壓撐開器破壞車體，將傷者救出交由救護人員急救並送醫。

童綜合醫院表示，51歲駕駛葉姓男子到院後，經醫護人員急救30分鐘後，仍宣告不治；41歲副駕駛座的邱姓女子，到院前意識不清，腦部出血，左手骨折，頭部挫傷，昏迷指數6分，目前送加護病房觀察中。1060215

(中央社)