筏子溪水岸廊道年底完工 林佳龍：世界級迎賓河
筏子溪是中市重要河川，市府編列5500萬元要打造長達1.8公里的「門戶迎賓水岸廊道」。市長林佳龍15日在動土典禮中表示，水利署正進行筏子溪防洪治水工程；市府則河岸景觀工程，預計年底完工啟用，中央與地方雙方合作無間，要打造成世界級的迎賓河。
台中市水利局今天舉辦「筏子溪景觀環境營造工程動土典禮」，水利署副署長曹華平、第三河川局長楊人傑、行政院中部聯合服務中心執行長方昇茂及立法委員張廖萬堅等人到場關心。林佳龍與會後，並至筏子溪工程預定地勘查。
林佳龍指出，市府規劃親水河岸景觀工程，編列預算5500萬元打造1.8公里的「門戶迎賓水岸廊道」，設置市徽地景藝術、濱水散步道及立體文字地標，預計年底將完工啟用，呈現嶄新水岸環境。筏子溪全流域共13公里，景觀環境營造工程總經費共13億元，已獲得行政院支持，納入「前瞻基礎建設計畫」。
曹華平則指出，筏子溪已完成治理12公里，整治率已達95％，總計投入經費49.5億元，104年起更重新改造新生堤防周邊環境並進行河道整理。水利局長周廷彰則表示，整體景觀營造今年將優先改善永春東路至台中高鐵站河段左岸約5公頃的高灘地。
(中時)
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