北市勞檢處初步認定 蝶戀花與司機有雇傭關係

圖為勞動處派員上樓清查蝶戀花旅行社。(郭吉銓攝）

蝶戀花旅行社賞櫻團發生國道翻車事故，外界認為肇事原因可能是司機過勞。台北市勞檢處今對旅行社二度勞檢，清查旅行社、友力通運公司以及駕駛員間的雇傭關係，以便後續釐清責任歸屬。經調查，勞檢處初步認定，蝶戀花旅行社與司機之間，確有雇傭關係；至於最後調查結果，要彙整桃園市勞動局、勞動部資料，一旦確認，可立即對旅行社開罰。

台北市勞檢處長江明志表示，根據這2日勞檢所取得的資料，旅行社負責人周繼弘父親周比蒼購置有17台遊覽車，但因不是運輸公司，所以將自己的車子靠行在友力。表面上，蝶戀花與友力有租賃契約，友力是遊覽車與司機的物主。

但江明志指出，事實上，司機如要請假，需告知周比蒼，同時也要接受蝶戀花的排班，每位司機都有班表，這與一般所說的「自營作業者」不同，也表示旅行社確實對司機有指揮監督；其次，司機每天1800元的薪資，都是直接向散客收費，多的再交回給蝶戀花，並未經過第三方。因此，勞檢處初步認定，旅行社和司機之間，確實有雇傭關係。

江明志表示，雖然從目前跡證看來，蝶戀花旅行社的確有要負的僱主責任，但目前這些調查資訊是根據旅行社、離職員工訪談所得，未來如能接觸訪談到現任駕駛，更可以確認雙方關係。

值得一提的是，離職員工已經康姓司機的兒女都指康連續上班多天，才導致過勞。江明志表示，旅行社這兩次勞檢中，都未提供2月2日、2月9日的班表，導致勞檢處無法判斷司機是否連續工作10幾天。

不過他也強調，如果最後經過各機關調查，一致認定蝶戀花與司機是雇傭關係，該旅行社未備置員工出勤記錄等狀況，甚至司機若有過勞，都可一併立即開罰。而若旅行社惡意不提供資料，甚至加以篡改，也會涉及刑責，會由檢察官做後續調查。

(中時)