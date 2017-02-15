川普么女蒂芬妮狂躲瑪丹娜 參加時尚周也惹人嫌

瑪丹娜和蒂芬妮。(圖/美聯社)

蒂芬妮和朋友沃倫(Andrew Warren)出席紐約時尚周。(圖/Instagram@Andrew Warren)

最近的紐約時尚周如火如荼的進行中，也讓政商名流雲集於各大品牌的秀場。而第一千金蒂芬妮在川普當選之前，就時常以名媛的身分參加這場盛事，因此在川普當選之後，原本以為有第一千金稱號加身的她，會受到各大秀場的熱烈歡迎，但沒想到反而卻因為川普備受爭議的政策，讓她在秀場處處惹人嫌，不但要躲避激烈批評川普的巨星瑪丹娜，還有不少時尚編輯因為不想坐在蒂芬妮旁邊，而臨時決定換座位，導致蒂芬妮的身旁空蕩蕩，也讓原本應該開心參加時尚周的蒂芬妮，因川普的爭議而成為另類矚目的焦點。

瑪丹娜參加普萊因的秀遲到了一小時。(圖/美聯社)

據《New York Post》報導，蒂芬妮連續幾天高調出席時尚周秀場，引來不少關注，不過卻不是因為她穿了前衛時尚的服裝，而是因為她受到老爸川普爭議的牽連，在秀場處處惹人嫌。她先是在德國服裝設計師普萊因(Philipp Plein)的秀場，狂躲同為觀賞嘉賓的巨星瑪丹娜(Madonna)，引發媒體關注。

瑪丹娜選後的反川普「女權大遊行」時，表示曾想「炸了白宮」。(圖/美聯社)

瑪丹娜曾多次用激烈的言語抨擊川普，甚至還在選後的反川普「女權大遊行」（Womens March）時，表示曾想「炸了白宮」。這也讓蒂芬妮不敢與這位強烈反對父親的明星正面交鋒。因此儘管在走秀結束之後，還有一場精心為嘉賓準備的晚餐宴會，但傳聞蒂芬妮為躲避瑪丹娜而選擇盡快離開現場。

另外，蒂芬妮還惹出了另一起風波，就是有不少時尚編輯因為不想和她坐在一起，而選擇臨時換座位，不但讓坐在第一排的她身旁空蕩蕩，看似特別顯眼，還打亂了原本座位表的設計。

像是《華爾街日報》的時尚專欄作家Christina Binkley在就在推特上PO文：「沒有人想和蒂芬妮坐，所以她身旁是空的」，並附上一張照片佐證。而 Fashionista.com的編輯Alyssa Vingan Klein也在推特上表達同樣的想法，批評秀場的座位安排糟透了，因為「沒有一位編輯想坐在蒂芬妮旁邊」。不久之後，《Elle》的編輯 Nikki Ogunnaik也轉推了這則推文並表示：「我們也換位置了，就在走廊的這一邊，可以過來喔」，之後她又發了一則推文表示：「Philipp Plein的秀延遲了一個小時才開始，不少編輯都離場了，因為這樣就不用坐在蒂芬妮後面了」。

然而儘管不少編輯紛紛表達是因為沒有人像和蒂芬妮坐，才讓她身旁位置空蕩蕩，但也有消息指出，空著的座位是要保留給設計師普萊因的親友們。不過無論如何，從不少時尚編輯的推文中，仍可以看到蒂芬妮在時尚界似乎很惹人嫌。而之後蒂芬妮不知道是不是發現了這樣窘境，所以和朋友互換了位置，坐在兩位同行的朋友之間，才免去了身旁空著的尷尬問題。

(中時電子報)