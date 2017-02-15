天乾物燥 高巿消防局火災報案增3成

高雄市火災發生件數攀升，今年1月份受理各大大小小火警報案共468件、2月份迄今受理208件，火災件數比去年同期增加將近3成，受理案件以雜草火警316件佔了46%，民眾居住的建築物火災152件佔22.48%，其中煮食不慎、電氣因素等佔絕大多數，其餘如汽（機）火災佔6.1%、工廠及倉庫佔3.9%、誤（謊）報佔10.57%。

橋頭區1月有件民眾疑似開墾、整地之需，點燃火把引燃草堆，未料天乾物燥加上風勢助長火勢，一發不可收拾，甚至危急鄰近廟宇。

消防局呼籲，民眾如因開墾、整地、驅病蟲害等需要必須焚燒處理時，務必於5天前以書面向消防局提出申請，並做好相關防火措施。若有貿然放火燃燒雜草之情事，市府環保局及消防局將逕予開單罰鍰。

消防局針對今年幾起造成人命傷亡的案件，分析其起火原因有汽車交通事故、電氣因素、縱火及遺留火種等因素，其中1月鳳山區北平路、大樹區和山路、2月林園區東林西路、新興區八德二路等4件火警都是住戶精神狀態不穩定或疑似吸毒後引燃造成，因行為、思考等非常理可循，且發現火災過晚，喪失逃生黃金時間，總共造成4死、2傷的不幸事件。

消防局提醒，冬春交替天氣不穩、換季忽冷忽熱、陰雨綿綿等因素，都可能使情緒受影響，導致憂鬱症、躁鬱症發作，若家中或朋友有憂鬱症傾向、使用特殊藥物、疑似吸食毒品或相關精神疾病，應多陪伴並注意以下幾點：

一、主動了解病症增加參與感。

二、注意身心狀況，不被負面情緒影響。

三、憂鬱症患者情緒不受控管想爭吵時，應視為一種求救訊號。

四、發揮同理心、積極傾聽。

五、主動給予關懷，鼓勵患者走向戶外與人群。

(中時)