27項要求 星巴克史上最搞怪客製化咖啡？
星巴克咖啡向來以如同家人般的溫馨服務與隨心所欲的客製化咖啡而聞名，不過一杯客製咖啡竟然有27項要求，不知該位服務員心中作何感想?
以下就是這杯奇葩咖啡客製化要求清單，並請星巴克的工作人員翻譯:
咖啡名稱:香草風味星冰樂(vanilla bean cream frappuccino)
1、液態鮮奶油、2,0.5的豆奶、3,無乳糖牛奶、4,0.14 10%奶油、5.放在venti杯、6,不要冰、7,不要水、8,植物萃取糖漿、9,蜂蜜、10,焦糖醬、11,椰子碎片、12,希臘優格、13,抹茶粉、14,要留一點空間（飲料不要滿到杯口）、15,要奶泡、16,34度、17,香蕉、18,草莓醬、19,蛋白粉、20,加入法布奇諾碎片、21,咖啡糖、22,不要鮮奶油(蛋糕上固體狀那種)、23,不要甜奶油、24,0.3的杏仁奶、25,0.152耶子奶、26,藍莓裝飾、27,龍舌蘭糖漿。
這張清單一出網路譁然，有網友認為這樣的咖啡會好喝嗎?也有人認為這位神秘客戶故意顯擺對於咖啡調製過程的專業知識，最變態的說法是這位神秘客可能也是咖啡店員工，不堪受到客人欺凌所以用這種方式為難同行。
星巴克在職員工卻有不同看法，這張清單充滿矛盾，點星冰樂卻不要冰，還有各式各樣的糖漿混合在一起，味道肯定很恐怖，非常有可能是星巴克員工自己的惡作劇，只是要博君一笑，不是真正的顧客訂單。
(中時電子報)
文章來源：dailymail.co.uk
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