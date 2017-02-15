同德家商食品餐飲師生 赴日參加國際藝術料理大賽 勇奪3金2銀殊榮
楊樹煌／南投報導
同德家商餐飲、食品科師生前往日本參加2017JIAC日本國際藝術料理大賽，打敗日、韓等亞洲參賽國，榮獲杏仁糕展示3面金牌、2面銀牌，讓全校師生都歡欣不已，校長林元貴與董事長謝招宏今〈15〉日特公開表揚，並分別頒贈勤勇獎金鼓勵。
同德家商此次獲獎的是，食品科老師辜韋勳的「瓦力機器人」、食品科學生陳柏樺的「料理鼠王」、烘焙食品科學生羅芳如的「動畫恐龍當家」共獲3面金牌。餐飲科老師魏心慧的「台灣的特色原住民」，烘焙食品科學生王有欣的「電影動畫天外奇蹟」獲得2面銀牌，共3金2銀。
同德校長林元貴表示，這次參賽不僅有學生還有老師，從未挑戰才是挑戰！學生犧牲寒假和年假時間，從構想主題、顏色調配、蛋糕設計、口味設計、整體呈現、展台擺設、包裝蛋糕及運輸作品，一舉奪下3金2銀，殊榮得來不易。
其中去年獲得商業類技藝競賽烘焙全國第二金手獎學生羅芳如，今年在日本國際賽再奪金牌獎、另魏心慧老師是首度參加國際賽，就以台灣特色原住民作品，用石雕、木雕的手法展現而勇奪銀牌，更難能可貴。
同德董事長謝招宏除在表揚會中頒贈勤勇獎金鼓勵得獎師生，並也感謝老師和同學的用心努力，才能獲此佳績，同時期勉師生，競賽活動要推動的觀念就是，只要身懷專長、絕技，就可走遍天下，找到未來人生的方向。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。