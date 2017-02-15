同德家商食品餐飲師生 赴日參加國際藝術料理大賽 勇奪3金2銀殊榮

▲同德家商在國際藝術料理大賽勇奪3金2銀殊榮，師生同獲校方公開表揚，並頒贈勤勇獎金鼓勵。（楊樹煌攝）

▲同德家商董事長謝招宏〈右〉在表揚會中感謝老師和同學的用心努力，才能獲此佳績。（楊樹煌攝）

▲同德家商去年獲全國第二金手獎的學生羅芳如，今年在日本國際賽再奪金牌獎。（楊樹煌攝）

▲同德家商魏心慧老師，首度參加國際賽，就以台灣特色原住民作品奪得金牌獎。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

同德家商餐飲、食品科師生前往日本參加2017JIAC日本國際藝術料理大賽，打敗日、韓等亞洲參賽國，榮獲杏仁糕展示3面金牌、2面銀牌，讓全校師生都歡欣不已，校長林元貴與董事長謝招宏今〈15〉日特公開表揚，並分別頒贈勤勇獎金鼓勵。

同德家商此次獲獎的是，食品科老師辜韋勳的「瓦力機器人」、食品科學生陳柏樺的「料理鼠王」、烘焙食品科學生羅芳如的「動畫恐龍當家」共獲3面金牌。餐飲科老師魏心慧的「台灣的特色原住民」，烘焙食品科學生王有欣的「電影動畫天外奇蹟」獲得2面銀牌，共3金2銀。

同德校長林元貴表示，這次參賽不僅有學生還有老師，從未挑戰才是挑戰！學生犧牲寒假和年假時間，從構想主題、顏色調配、蛋糕設計、口味設計、整體呈現、展台擺設、包裝蛋糕及運輸作品，一舉奪下3金2銀，殊榮得來不易。

其中去年獲得商業類技藝競賽烘焙全國第二金手獎學生羅芳如，今年在日本國際賽再奪金牌獎、另魏心慧老師是首度參加國際賽，就以台灣特色原住民作品，用石雕、木雕的手法展現而勇奪銀牌，更難能可貴。

同德董事長謝招宏除在表揚會中頒贈勤勇獎金鼓勵得獎師生，並也感謝老師和同學的用心努力，才能獲此佳績，同時期勉師生，競賽活動要推動的觀念就是，只要身懷專長、絕技，就可走遍天下，找到未來人生的方向。

(中時)