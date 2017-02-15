預辦登機系統明啟用 桃機將評估擴大服務可行性

預辦登機系統16日啟用，桃機公司將評估擴大服務可行性。

桃園機場捷運A1站預辦登機作業16日起跑，航空公司建議將網路報到旅客納入，可以讓搭乘4家國籍航空公司以外的旅客，同樣能夠享受到這項服務的便利性。目前桃機公司也正在研究評估擴大服務可行性。

桃園機場捷運A1站預辦登機手續16日起跑後，初期規畫只受理搭乘中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空4家國籍航空公司班機的旅客，辦理報到及托運行李手續，搭乘其他航空公司班機的旅客，還是要自己帶著行李到桃園機場辦理報到手續。

在現在網路科技與手機通訊發達的情況下，目前各航空公司長期推行網路報到模式，鼓勵旅客抵達機場前，先利用網路辦理登機作業，從網路取得登機證的二維條碼後，可以自行列印或用手機下載，當作托運行李及通關、登機的憑證，大幅減少航空公司櫃台人工作業量。所以有航空公司已提出建議，除了4家國籍航空公司的旅客外，其他搭乘外籍航空的旅客也應該規畫盡量納入服務範圍。

桃園機場公司表示，對於這項提議已經有規畫評估作業，將立即研擬預辦登機程序擴大服務對象的可行性，只要航空公司系統與Bag-Drop系統能夠建接，各家航空公司的旅客應皆可接受旅客網路報到，然後在A1自助托運行李，目前正與桃園機場航聯會研究，如何將各家航空公司系統連接，以網路報到的模式納入預辦登機的服務對象，日後旅客也可以更便捷的使用預辦登機系統。

(中時)