筏子溪景觀改造 5500萬打造「迎賓河」
中市柳川景觀改造，帶來不錯的觀光效益，台中市長林佳龍再接再厲，編列5,500萬元要打造1.8公里的筏子溪「門戶迎賓水岸廊道」，由永春東路起至台中高鐵站筏子溪左岸的高灘地上，設置市徽地景藝術、濱水散步道及立體文字地標等，要讓搭高鐵的旅客在進入市區時印象深刻。
台中市政府水利局今日舉辦「筏子溪景觀環境營造工程動土典禮」，台中市長林佳龍主持動土典禮時指出，每一個偉大城市，都有一條美麗河川，對台中來說，應該就是筏子溪，未來它的定位是台中的「迎賓河」，景觀整治規劃有健康樂活廊道、綠蔭休閒廊道、門戶迎賓廊道，未來就是台中市的門面，搭乘高鐵的民眾經過，不管有沒有要下車了，看到地景、LOGO就知道台中到了。
林佳龍表示，台中市內有很多河川變成加蓋排水溝，排入家庭污水，筏子溪不一樣，它是野溪性質的活水，是生態河川，過去中央只是防洪治水，台中現在還要綠美化治水，加入軟歷史。林佳龍指出，台中有七仙女，就是從西到東的筏子溪、潮洋溪、麻源頭溪、梅川、柳川、綠川、旱溪等7條，市府要讓七仙女一起改頭換面，目前正爭取行政院的擴大公共建設水環境計畫的經費，已提出87億元，可望在3、4月間通過特別預算。
水利局長周廷彰則表示，目前已完成筏子溪整體景觀營造規劃，今年優先改善永春東路至台中高鐵站河段左岸約5公頃景觀荒涼的高灘地，設置市徽地景藝術、濱水散步道及立體文字地標，預計年底完工，未來更計畫串聯周邊自行車道動線，打造健康休閒樂活廊道及綠蔭休閒廊道。
(中時)
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