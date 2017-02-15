殺金正男主謀 逮捕1越南女嫌5名在逃
馬來西亞英文媒體「太陽報」報導，大馬警方在今日上午9時逮捕了一名涉嫌暗殺北韓最高領導人金正恩哥哥金正男的越南籍女嫌犯，並根據她的情報，積極追捕另外5名嫌犯。
報導引述大馬武吉安曼區高階警官消息表示，大馬警方在今日上午9時於吉隆坡第二國際機場執勤時，突然認出這名在週一的機場監控畫面中，向金正男潑毒液的其中一名女嫌犯，因此當場將她逮捕。
警官消息說，根據初步調查，這名涉案女嫌犯為越南籍，年齡20歲，並在犯案後住進沙叻丁宜鎮（ SalakTinggi）某飯店，但在犯案後遭另5名嫌犯拋棄。
根據落網女嫌犯的口供表示，2名越南籍女子在機場內朝金正男噴上毒劑時，遭4名男子在機場內的一間餐館內監視。在2名女子襲擊任務完成後，4名男子分成2人一組立即逃離現場。其中4名男嫌犯有北韓籍與越南籍，當2名女嫌犯抵達飯店會合後，4名男子卻突然與另一名女嫌犯偷偷離開。
目前，大馬警方鎖定仍逃走的5人為策劃這起事件的主謀，並進行全面追緝。另外，因載著2名越南籍女子離開而遭扣留的大馬籍男性計程車司機，在確認沒有涉案後，在今日已獲得釋放。1060215
(中央社)
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