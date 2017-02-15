管碧玲率團訪印度 陸向印方提交涉

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立法院「台灣與印度國會議員友好協會」會長管碧玲日前率團訪問印度，中國大陸外交部發言人耿爽今天對此表示，陸方反對建交國與台灣進行任何形式的官方接觸，已向印方提出嚴正交涉。

民主進步黨籍立法委員管碧玲率不分區立委及智庫、商界和經貿談判辦公室官員等，13日拜會印度國會。印度時報當天報導，訪問過程中，有立委向印方提及升級中華民國駐印度機構的問題。

中國大陸中央電視台報導，耿爽下午在大陸外交部例行記者會上表示，「我們歷來堅決反對同中國建交的國家與台灣方面進行任何形式的官方接觸與往來，互設任何具有官方性質的機構。」

耿爽說，印度在涉台議題上「有過明確承諾」，中國大陸希望印方能「尊重和理解中方的核心關切」，確實堅持「一個中國」原則，慎重妥善處理涉台議題，維護中印關係健康穩定發展。

他表示，陸方已為此向印度提出「嚴正的交涉」。

管碧玲訪印期間受訪表示，台灣與印度或其他國家發展外交關係時，確實會因為「中國因素」受到許多干擾。

但她指出，中華民國是主權獨立的國家，會在維持太平洋國家安全的戰略下，與其他國家發展穩健踏實的關係，並採取「穩健、務實的外交行動」。1060215

(中央社)