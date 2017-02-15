日媒傳金案刺客遭滅口 大馬又傳逮一嫌
共同社報導，不願具名的日本政府官員透露，行刺北韓領導人金正恩異母長兄金正男的兩名疑犯可能已死，其他日本媒體推測，2名刺客可能是遭滅口。但馬來西亞媒體又傳一嫌落網。
英國「衛報」（Guardian）等多家媒體都引述共同社上述報導，但報導中未提及詳情。日本朝日電視台也引述日方情報說，2名女特務行凶後逃逸，已死亡，顯然是北韓意圖湮滅金正男刺殺案的證據。
不過，馬來西亞「太陽報」（The Sun Daily）報導，刺殺金正男的2名女特務其中1人今天上午遭警方逮捕。目前警方針對本案鎖定6嫌。
報導說，這名落網的越南籍女子屬6名嫌犯之一，警方正追捕的6名嫌犯為2女、4男。
消息人士表示，閉路電視拍攝到的女嫌犯影像，年齡據信在20歲到50歲間。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）獨家報導，刺殺金正男的2名女特務犯案後搭乘計程車離開，這名計程車司機已到案。根據他的供詞和閉路電視畫面，警方認為2名女刺客為越南籍。1060215
(中央社)
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