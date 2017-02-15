國道5號意外 蔡總統指示改善相關措施
國道5號發生遊覽車翻覆意外，行政院副院長林錫耀今天在民主進步黨中常會報告政府措施，兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後指示行政部門，全面檢討並改善相關措施。
林錫耀今天在中常會報告交通部採取的5大措施，包括要求公路總局重新清查評鑑結果，對列為丙、丁等的業者，就其應改善事項，分別給予改善期限；進行遊覽車司機的資料比對調查，有重大或高頻次違規、行為偏差等危及消費者權益或安全情事的駕駛，會通知遊覽車客運公司或旅行業，重新檢討是否持續雇用與合作。
林錫耀說，交通部責令觀光局，全面檢視一日遊行程，對表面上雖是讓消費者佔到便宜，實際卻是犧牲消費者權益或安全所換得的產品，呼籲消費者應慎選；交通部也決定，1個月內研議修正汽車運輸業管理規則，強制遊覽車應全面裝設動態資訊系統並介接統一平台納管。
民進黨發言人邱莉莉會後轉述，蔡總統聽取報告後指示行政部門要全面檢討並改善相關措施，也由於在場中常委提出很多意見，例如車體安全問題，總統要林錫耀把意見帶回去研究。
此外，林錫耀也報告禽流感疫情狀況，水禽部分，花蓮、台南和嘉義有疫情，政府正在監控中，一週內會把水禽環境檢測完畢。1060215
(中央社)
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