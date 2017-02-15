原民傳統領域未完整劃設 陳瑩：不能接受
原民會公布原住民傳統領域劃設辦法，只限制在「公有土地」，沒有完整劃設。民進黨立委陳瑩表示遺憾、不能接受。
陳瑩辦公室表示，原民會昨日正式發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，卻在族人的抗議聲浪中草草結束。劃設辦法只將原住民族的傳統領域限制在「公有土地」，而沒有完整劃設、公告傳統領域，讓人相當遺憾。
陳瑩表示，根據原民會的說法，劃設辦法將成為傳統領域的法源依據，是「原住民族基本法」公布施行12年來的重大進展，對原住民族歷史正義與轉型正義具有重要意義。
不過，如同不少族人曾經表達憂心的，劃設辦法在第3條「本辦法用詞定義」裡，規定原住民族傳統領域，必須要是「公有土地」。
陳瑩解釋，按照昨天發布的劃設辦法，原住民族傳統領域中，所有因為占領、接收、登記、買賣…而已經成為「私人土地」的部分，都不可能得到劃設和公告，無法被政府承認為原住民族的領域。
陳瑩強調，這樣的規定非常荒謬，原住民族傳統領域，指的是過去族人集體生活的領域，是祖先重要的文化空間。她質疑，傳統領域出現時，中華民國政府可能都還不存在，又哪來公有、私有土地的法律區分呢？
對於部分機關或土地所有權人擔心，傳統領域劃設後，當有部落依照原基法第21條規定行使諮商同意權時，可能會和憲法保障的私有財產權發生衝突。
陳瑩澄清，領域的劃設是一回事，劃完以後土地權利的行使，則是另一回事，日後應透過制定「原住民族土地及海域法」，以法律的位階，明文規定採取協商的方式來解決爭議。
換言之，今天即使透過辦法完整公告原住民族的傳統領域，也不會立刻對私有財產權產生衝擊，否則就違反法律保留原則了。
陳瑩表示，身為執政黨立法委員，她更有責任守護原住民族的土地權利、實現來自族人的託付，因此過去幾天，她已盡力與府院溝通，遺憾結果卻沒辦法讓劃設辦法有更充分的討論、準備好更完善的配套。對於昨天發布的劃設辦法，「實在是不能接受」。
她呼籲，為了落實總統蔡英文對原住民族的承諾、為了符合歷史正義和轉型正義的精神，行政院應該重新思考劃設辦法，讓傳統領域完整公告，而不是錯誤地用公有、私有土地的區分，把原住民祖靈流傳下來的傳統領域，做出破碎的切割。1060215
(中央社)
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