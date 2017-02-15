電鍍廠偷排重金屬廢水汙染鶯歌溪 負責人法辦
桃園市電鍍公司明通企業，私下埋暗管偷排廢水，去年就曾因被告發風管，但今年1月卻重新將管線開通，繼續偷排廢水，環保局與桃園地檢署成立專案小組，本月7日在明通偷排的廢水中檢測到重金屬鎳，有毒成分污染鶯歌溪，詹姓負責人當場就被帶回偵訊，隨後移送法辦。
設廠龜山的電鍍公司明通企業，雖領有廢水排放許可證，卻偷埋暗管，將廢水偷排到鶯歌溪中，去年被查獲後被依水汙法告發，並將暗管全數用混凝土封閉，沒想到明通竟在今年1月初，將封閉的暗管偷偷開通，被環保局稽查人員發現排水痕跡。
環保局與桃園地檢署合作成立專案小組，會同保七總隊24小時排班在附近埋伏守候，終於在本月7日發現明通利用暗管偷排廢水，採樣檢測後發現含有重金屬鎳的有害健康物質。
環保局會同環保署北區督察大隊、保七總隊等檢警單位入場搜索，在廠房頂樓發現3座違法設置的廢水貯槽，廠方還蓄意任其滿溢，經由排水管排入廠外雨水溝，公司詹姓負責人甚至為了節省廢水處理費，指示員工違法偷排廢水污染鶯歌溪，詹男當場就被帶至保七總隊偵訊，並依違反水污法移送桃園地檢署偵辦，違法貯槽及管線也要在期限內拆除，最高可處新臺幣1500萬元罰金，還需面臨5年以下有期徒刑。
(中時)
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