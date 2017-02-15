兄弟檔車手騎母機車犯案 半年騙近百萬

楊姓兄弟平常騎乘母親機車四處遊晃等消息，詐團主管有指示立即到ATM提領贓款。（警方提供）

「就是他們兩個！」台中市37歲楊姓男子缺錢花用鋌而走險當車手，36歲打零工胞弟見哥哥賺錢輕鬆，竟央求胞兄帶他入行，兩兄弟騎乘母親的機車犯案，入行半年涉嫌提領30餘次，得手贓款近百萬元，2人天天領「薪水」，太平警方鎖定兄弟倆特徵，循線調閱金融機構、超商等ATM提款影像迅速將他們繩之以法。

警方表示，楊姓兄弟倆因為好玩，花錢不懂節制，無業的哥哥竟沉迷賭博電玩，缺錢花用於是在網路上應徵當車手賺取佣金3至5%，每提領10萬元可抽成3000至5000元；在工地打零工的弟弟，見哥哥天天領「薪水」輕鬆入袋，每天工作僅數小時，於是拜託哥哥帶他入行，兄弟倆還騎乘母親機車，四處提領贓款。

楊性兄弟檔每日接受詐騙集團指示在台中市區各金融機構、超商ATM提領詐欺贓款，每次完成任務「分獎金」，兄弟倆即喝酒、賭博花用殆盡，太平警方日前循線逮捕2人，並坦承犯行，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時)