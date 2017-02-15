國務機要費更二審 陳致中聲請傳吳淑珍證明自己清白

纏訟逾11年的國務機要費案，高院更二審今日開庭，陳致中、黃睿靚仍否認有涉犯洗錢罪，陳還聲請傳喚同案被告吳淑珍證明自己清白，但審判長反問，吳每次都請假未到，何時才能出庭？吳的律師回答要等到「夏天」，庭末審判長諭知全案候辦。

(中時)