台中臨港路死亡車禍 1死1傷
（18：37更新）台中市清水區臨港路5段15日發生死亡車禍，自小客車疑未依規定迴轉與油槽車相撞，葉姓（51歲）男駕駛當場無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治；副駕駛座邱姓女子（43歲）重傷送加護病房，昏迷指數6，目前有生命危險，至於雙方是否有酒駕，警方正在進一步釐清肇事原因。
清水交通分隊長張尹瑄表示，今天下午1時許，自小客車行駛在臨港路5段慢車道要迴轉，疑因未依規定先駛入快車道而直接迴轉，與行駛在臨港路快車道外側的油槽車相撞，碰撞後車體移動至30公尺遠，自小客車車身嚴重扭曲變形，可見撞擊力道極大。
駕駛座的葉男與邱女則受困於車內，消防人員救出後，葉男已無生命徵象，邱女則重傷，童綜合醫院表示，葉姓男子送醫急救後宣告不治；邱姓女子腦出血(蜘蛛網膜下出血)、左手骨折、頭部挫傷，昏迷指數6分，目前送加護病房，有生命危險。
油槽車司機劉姓男子（49歲）供稱，自己行駛在臨港路快車道上，突然右側轉過來自小客車，自己也嚇了一跳，警方表示，油槽車上的丙二醇甲醚所幸沒有外洩，正在進一步釐清肇事原因。
(中時)
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