女祈求順利繞境偷筊表虔誠 連偷17組遭逮
中市1家宮廟的筊常不翼而飛，廟方發現30歲詹姓女子十分可疑，向第一警分局繼中派出所報案。詹女還強調，媽祖指示，要多帶一些筊才能展現虔誠，她經擲筊後才拿走，並非偷。警方在詹女的包包內找到17組筊、貼身內衣處找到安非他命，將她逮捕送辦。
警方調查，這家宮廟供信徒使用的筊最近頻頻不翼而飛，日前發現詹女在廟內後徘徊、形跡可疑，而向警方報案。警方到場發現詹女語無倫次，多次勸導，她才坦承「拿走」廟裡的筊。
詹女指稱，她為了順利參加大甲媽祖遶境，祈求保佑，媽祖指示要多帶一些筊才能表示自己很虔誠，她才出手將筊「拿進」自己的包包，她都經擲筊向神明請示，才拿走，並非偷。
隨後，警方在詹女包包發現有17組筊，而且均印有宮廟的字樣，又在詹女貼身內衣處查獲安非他命，當場逮捕後，移送偵辦。
(中時)
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