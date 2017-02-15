飯店推攝影展.畫展盼藝術充滿生活
為讓處處充滿藝術氣息，台中福華飯店即日起舉辦「日本屋久島魔法森林」攝影展，展出攝影師朱冠樺的作品，邀民眾感受魔法森林之美。日月千禧則邀請旅法藝術家王仁傑展出16幅畫作，西點主廚更將藝術轉變為甜點，創作出新款蛋糕。
長年耕耘於弱勢團體的朱冠樺表示，受邀去日本屋久島拍攝，爬了3座山、看到許多千年古樹，有次在行進中突然見到一幅水中倒影，覺得相當美，便拿起相機拍下，這幅創作中顯現出豔麗的色彩，樹的倒影與水波紋路，呈現宛如魔法般的景緻，取名為「幻」。
台中市文化局局視覺藝術科科長許秀蘭指出，攝影藝術豐富了人類的藝術創作，每張照片宛如在述說著故事，讓大家如同身歷其境，自從文化亮點一處處成立，感受藝術的薰陶在生活中隨處可體驗。
日月千禧則邀請幼稚園孩子與王仁傑共同創作，透過線條與色彩的塗鴉表達想像力與自我，業者說，這次共展出16幅王仁傑畫作，其中一幅「玫瑰親切的味道11」述說他留法期間的日常生活，帶給甜點主廚李政諺深切感動，將畫作轉化為巧克力慕斯蛋糕、重新呈現。
(中時)
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