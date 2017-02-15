柯文哲：北捷WiFi年底前啟用

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台北市長柯文哲今天說，機場捷運已有免費WiFi可供民眾使用，台北捷運預定年底前會完成，「且會提早完工」，機捷只有WiFi贏過北捷，其餘差不多；明年燈節也預定在西區舉辦。

柯文哲下午視察桃園機場捷運A1台北車站，並試乘機捷，返程後，柯文哲又赴「台北行旅廣場」聽簡報，之後走至北門郵局前受訪。

媒體提問，對西區翻轉是否有信心。

柯文哲說，以北門為中心的西區門戶，第一階段逐漸完成，像台北行旅廣場等、機場A1台北車站的地下連通道，若機捷開放，初估桃機台北車站1年約有1000萬人次出入，所以北門將變國門，附近景點要重新設計，預計世大運前完工。

媒體詢問，柯文哲上午和里長座談時提到還有6年，是否對連任有信心。

柯文哲說，因里長抱怨，前市長期間針對1個滯洪池講8年，最後僅規劃沒動工，上任後調整計畫，並移動滯洪池位置，今年就完工，才向里長提及「6年沒問題」，只是透露做事很快，並反問記者，為何會注意到這件事，最後重申「認真做好每天工作」。

媒體提問，是否認為比前朝市府有效率，柯文哲表示，比較吃苦耐勞，且首長很辛苦。

台北燈節廣受民眾好評，可能讓民調上升，柯文哲反問媒體，為何動不動提到民調，並提及「心中沒有民調，才做得好」，做好每天該做的事，燈節要感謝市府很多同仁，「只看到成功，其實背後很多人辛苦，才撐得起來」。

明年燈節是否在西區續辦，柯文哲解釋，因當時北門還在建設，所以偏向中華路，明年燈節應該還是在西區舉辦，會重新調整布局。

媒體提及，對機捷有免費上網想法，柯文哲說，機捷全線免費上網，台北捷運也會在年底完工，「絕對會提早完成」。

柯文哲表示，機捷看起來只有WiFi贏北捷，其他差不多。1060215

(中央社)