領務局簡化出國登錄 不用填身分證字號

外交部領務局用電子郵件傳送給外館民眾出國登錄資料，日前遭不明人士攔截。領務局今天表示，經檢討後，將出國登錄資料從必填10項縮減至6項，身分證字號、出生日期等不用再填。

領務局推廣「出國登錄」，民眾出國前登錄個人資訊，旅遊地外館電子信箱就會收到資料，民眾若在海外遭遇急難，可獲得即時協助。不過領務局日前發現電子郵件系統出現異常活動，發送給外館的民眾個人資料，可能已遭不明人士攔截而洩露。

領務局表示，經調查，有60多個外館信箱的電子郵件遭攔截，約有1萬筆資料外洩。目前尚未有民眾向領務局反映個資遭竊而造成損失。

領務局說，在電子郵件異常事件後重新檢討，現在新版出國登錄已上線，將登錄資料縮減為6項，只需填寫中文姓名、護照號碼、電話、電子信箱、在台緊急聯絡人與電話等必要聯絡資訊，其他身分證字號、出生日期等個人資訊不需再填。

領務局指出，出國登錄是為了當國外發生急難、天災或意外時，能即時提供旅外國人協助，因此該業務還是會繼續辦理，為降低民眾對個資外洩的疑慮，必填資料只保留必要的聯絡方式；護照號碼則是當聯絡不到國人時，可向該國入境管理單位查詢當事人是否真的有入境。1060215

(中央社)