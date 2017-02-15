吃炸雞喝檸檬飲奏效 業者擴大檸檬契作
永大食品與金色大地公司聯手行銷屏東檸檬，去年以「吃炸雞喝檸檬飲」創下3個月銷售1100公噸檸檬佳績，兩家公司今年決定擴大收購數量，將收購3600噸檸檬。
永大食品與金色大地公司今天正式與206位農民簽訂契作合約，預計今年將收購3600噸檸檬，出口1200噸檸檬原汁，未來並將在全台便利超商銷售檸檬飲品，帶動台灣檸檬產業。
屏東縣長潘孟安今天與農糧署南區分署長姚志旺、高雄區農改場場長林景和、台農發公司董事長陳郁然等人出席契作簽約記者會，共同見證跨域合作共同行銷台灣檸檬的重要里程碑。
永大食品與金色大地公司去年開始收購1100公噸屏東鮮果檸檬，榨成400噸檸檬原汁，並在台灣及大陸德克士2500家門市店進行銷售，主打「吃炸雞喝檸檬飲」健康訴求，短短3個月創下銷售1000萬杯檸檬飲記錄。
永大食品公司總經理蔡耀緷表示，參與契作簽約的206位農民，種植面積約176公頃，預估產量3600噸，將可製成近1200噸檸檬原汁，今年目標希望契作人數能達到300人。
金色大地總經理呂政璋指出，為了中長期發展，將再擴大檸檬安全生產面積，預計明年會擴增收購100公頃檸檬，將由台農發公司協助土地，讓青年農民返鄉種植。1060215
(中央社)
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