嘉義驗出H5N6 14人自主管理3人投藥

嘉義縣私宰烏骨雞被驗出H5N6，又發現遭丟棄的死禽體，禽流感疫情嚴峻，目前有14人需自主健康管理10天，其中3人進行預防性投藥，防範疫情擴散。

禽流感疫情升溫，嘉義縣民雄鄉一處傳統市場13日傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，當天傍晚在東石鄉副瀨村出海口又發現20多袋死鴨，另在六腳大排至出海口沿岸約40袋棄置死禽體（鵝與雞）。

嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員均前往現場消毒，由化製車將死鴨、雞及鵝運至鹿草焚化廠銷毀，檢體送檢驗。

嘉義縣家畜所表示，其他並無家禽飼主通報異常死亡狀況，至於追查丟棄死禽體的飼主，由警方協助追查，以車追人，初步已有目標，正在釐清中。

嘉義縣衛生局指出，私宰烏骨雞被驗出病毒H5N6，對私宰及販賣的夫妻共4人、來源場飼主1人，以及曾經購買的2人，還有稽查人員7人，有14人需自主健康管理10天，每天都會派員詢問或查看其健康狀況，直到23日為止。

另外，私宰烏骨雞的夫妻，因具高風險，衛福部疾管署決定預防性投藥，給予抗病毒藥劑，另有販賣的1人也進行預防性投藥。1060215

(中央社)