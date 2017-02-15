汪笨湖住加護病房 徐國勇祝早日康復

我要評比

網路傳聞與媒體報導指前政論節目主持人汪笨湖過世，汪笨湖秘書陳桂平則透過中央通訊社闢謠，表示汪笨湖還在加護病房。行政院發言人徐國勇表示，他盼望汪笨湖早日康復。

徐國勇下午在臉書發文表示，媒體報導誤傳汪笨湖過世，因此他PO文懷念，但汪笨湖秘書立即來電告知他，汪笨湖在加護病房，「實在對笨湖大哥不敬」，他祝福汪笨湖早日康復。

徐國勇說，去年底得知汪笨湖住院，隔天立即到台南探望，汪笨湖支開照顧的親人，單獨和他聊了約1小時，他怕汪笨湖太累，才不得不停止。年前汪笨湖還寄了一箱蘋果給他，是很溫暖的大哥。

徐國勇表示，汪笨湖是一位憂國憂民的文學、政治、媒體人，祝福汪笨湖早日康復。1060215

(中央社)